Халифа Атик - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Халифа
|Фамилия
|Атик
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|176
|Имя
|Халифа
|Фамилия
|Атик
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.02.2024
|1' -90'
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|0:5
|Спартак (Москва)