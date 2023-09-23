Мохамед Бамба - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Бамба
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буаке
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 декабря 2001 (22 года)
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Бамба
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буаке
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 декабря 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2023
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|03.12.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|26.11.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|11.11.2023
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|04.11.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|28.10.2023
|1' -90'
|Блау-Вайс (Линц)
|2:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|22.10.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|08.10.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Штурм (Грац)
|30.09.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:1
|ЛАСК (Линц)
|23.09.2023
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|17.09.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|3:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|02.09.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:3
|Хартберг (Хартберг)
|26.08.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)