Натаниэль Аджей - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Натаниэль
|Фамилия
|Аджей
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 августа 2002 (21 год)
|Рост
|191
|Имя
|Натаниэль
|Фамилия
|Аджей
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 августа 2002 (21 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хаммарбю
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|55' -127'
|Хаммарбю (Стокгольм)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|27.07.2023
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|Хаммарбю (Стокгольм)