Сауль Гуарирапа - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Сауль
|Фамилия
|Гуарирапа
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 2002 (21 год)
|Рост
|189
|Имя
|Сауль
|Фамилия
|Гуарирапа
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 2002 (21 год)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Енисей
|1:0
|Сочи
|Россия. Первая лига, 6 тур
|10.08.2024
|1' - 90'
|Сочи
|2:1
|Черноморец
|Россия. Первая лига, 5 тур
|5' 75'
|04.08.2024
|1' - 90'
|Шинник
|0:2
|Сочи
|Россия. Первая лига, 4 тур
|28.07.2024
|1' - 90'
|Сочи
|1:2
|СКА-Хабаровск
|Россия. Первая лига, 3 тур
|21.07.2024
|1' - 90'
|Сочи
|1:1
|Балтика
|Россия. Первая лига, 2 тур
|35'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|6
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Сочи (Сочи)
|10.08.2024
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|5' 75'
|04.08.2024
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Сочи (Сочи)
|28.07.2024
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|21.07.2024
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|35'
|14.07.2024
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:0
|Сочи (Сочи)