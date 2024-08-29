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Радосав Петрович
Статистика
Радосав Петрович - статистика
Завершил карьеру
8 марта 1989 (37)
#3 | Полузащитник
193 см | 85 кг
Сербия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
АПОЭЛ
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
АПОЭЛ
2 : 2
29.08.2024
РФШ
1' - 106'
90'
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