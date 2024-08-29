Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Казахстан. Премьер-лига 2023 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига Европы 2018/2019 Португалия. Примейра 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Португалия. Примейра 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009