Матвей Кошелев - статистика
#53 | Вратарь
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Кошелев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 января 2005 (19 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Кошелев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 января 2005 (19 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Пари НН (мол)
|0:8
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:8
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|19.07.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|12.07.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|28.06.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|21.06.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|17.05.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|10.05.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|03.05.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|26.04.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.03.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)