Егор Алексеев - статистика
#51 | Вратарь
|Имя
|Егор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Алексеев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Балахна
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Егор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Алексеев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Балахна
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|05.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)