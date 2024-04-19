Виктор Тарасов - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Тарасов
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Тарасов
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мастер-Сатурн
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|Был в запасе
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:1
|Строгино (мол) (Москва)
|12.07.2024
|89' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|05.07.2024
|1' -38'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|28.06.2024
|75' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|21.06.2024
|83' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:1
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|17.05.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|86'
|10.05.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|03.05.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|26.04.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Строгино (мол) (Москва)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|12.04.2024
|90' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|3:5
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|05.04.2024
|89' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|90'
|14.03.2024
|1' -81'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Сочи (мол) (Сочи)
|08.03.2024
|64' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)