Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    2 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    3 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?

    Виктор Тарасов - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Виктор
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Тарасов
    Команда Мастер-Сатурн
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 февраля 2005 (19 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мастер-Сатурн 12 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2024 Был в запасе Мастер-Сатурн (Егорьевск) 0:1 Строгино (мол) (Москва)
    12.07.2024 89' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:0 Мастер-Сатурн (Егорьевск)
    05.07.2024 1' -38' Мастер-Сатурн (Егорьевск) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    28.06.2024 75' -90' Мастер-Сатурн (Егорьевск) 1:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    21.06.2024 83' -90' Сочи (мол) (Сочи) 1:1 Мастер-Сатурн (Егорьевск)
    17.05.2024 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Мастер-Сатурн (Егорьевск)
    86'
    10.05.2024 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 5:0 Мастер-Сатурн (Егорьевск)
    03.05.2024 1' -90' Мастер-Сатурн (Егорьевск) 0:2 Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
    26.04.2024 1' -90' Мастер-Сатурн (Егорьевск) 0:0 Балтика (мол) (Калининград)
    19.04.2024 Был в запасе Строгино (мол) (Москва) 1:0 Мастер-Сатурн (Егорьевск)
    12.04.2024 90' -90' Мастер-Сатурн (Егорьевск) 3:5 Краснодар (мол) (Краснодар)
    05.04.2024 89' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:0 Мастер-Сатурн (Егорьевск)
    90'
    14.03.2024 1' -81' Мастер-Сатурн (Егорьевск) 0:2 Сочи (мол) (Сочи)
    08.03.2024 64' -90' Мастер-Сатурн (Егорьевск) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+