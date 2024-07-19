Даниил Васильев - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 2004 (19 лет)
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 2004 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мастер-Сатурн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:1
|Строгино (мол) (Москва)