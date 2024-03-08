Егор Дорофеев - статистика
#65 | Защитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Дорофеев
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 2005 (18 лет)
|Имя
|Егор
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Дорофеев
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.04.2024
|86' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|74' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.03.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|08.03.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|63'