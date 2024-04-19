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    Владислав Давыдов - статистика

    #59 | Защитник
    Имя Владислав
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Давыдов
    Команда Спартак
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 мая 2005 (19 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 1' - 90' Акрон - Академия им. Коноплева 2:0 Спартак М (мол) Россия. МФЛ, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак М (мол) 14 5 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 1' -90' Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти) 2:0 Спартак М (мол) (Москва)
    19.07.2024 78' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Балтика (мол) (Калининград)
    05.07.2024 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 0:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    28.06.2024 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    21.06.2024 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:4 Спартак М (мол) (Москва)
    44' 67'
    17.05.2024 1' -90' Сочи (мол) (Сочи) 1:1 Спартак М (мол) (Москва)
    78'
    10.05.2024 1' -62' Спартак М (мол) (Москва) 5:0 Мастер-Сатурн (Егорьевск)
    39' 59'
    03.05.2024 1' -71' Рубин (мол) (Казань) 0:1 Спартак М (мол) (Москва)
    26.04.2024 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:0 Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
    6'
    19.04.2024 1' -90' Балтика (мол) (Калининград) 3:1 Спартак М (мол) (Москва)
    12.04.2024 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:0 Строгино (мол) (Москва)
    20'
    05.04.2024 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:1 Спартак М (мол) (Москва)
    29.03.2024 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Локомотив (мол) (Москва)
    15.03.2024 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    58'
    08.03.2024 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:0 Сочи (мол) (Сочи)
    66'
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