Данэл Аргун - статистика
#96 | Полузащитник
|Имя
|Данэл
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Аргун
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 2005 (19 лет)
|Имя
|Данэл
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Аргун
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.03.2024
|81' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|08.03.2024
|79' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)