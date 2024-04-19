Вадим Нгуен - статистика
#61 | Полузащитник
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Кыонгович
|Фамилия
|Нгуен
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 2005 (19 лет)
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Кыонгович
|Фамилия
|Нгуен
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол)
|1:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|14
|2
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|12.07.2024
|46' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|55'
|05.07.2024
|1' -74'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|28.06.2024
|1' -76'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|28'
|21.06.2024
|46' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.05.2024
|46' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|76'
|10.05.2024
|1' -66'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|03.05.2024
|1' -69'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.04.2024
|1' -83'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|22' 75'
|19.04.2024
|1' -76'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Факел (мол) (Воронеж)
|12.04.2024
|1' -70'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.04.2024
|1' -83'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.03.2024
|1' -89'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.03.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|08.03.2024
|46' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|54'