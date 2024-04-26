Александр Кокотун - статистика
#87 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кокотун
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 2006 (18 лет)
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кокотун
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Ростов (мол)
|1:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|13
|0
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|19.07.2024
|Был в запасе
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|12.07.2024
|84' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|05.07.2024
|57' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|28.06.2024
|69' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|21.06.2024
|1' -46'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.05.2024
|57' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|76'
|10.05.2024
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|03.05.2024
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|81'
|26.04.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.04.2024
|1' -64'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Факел (мол) (Воронеж)
|54'
|12.04.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.04.2024
|1' -66'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|15.03.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|81'
|08.03.2024
|1' -79'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|31'