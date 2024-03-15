Иван Веселков - статистика
#56 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Веселков
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Иван
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Веселков
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|10
|0
|1
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|35'
|12.07.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|64'
|05.07.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|28.06.2024
|1' -89'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|21.06.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|80'
|17.05.2024
|1' -57'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|03.05.2024
|1' -17'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17'
|26.04.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.04.2024
|64' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Факел (мол) (Воронеж)
|15.03.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)