Матвей Фёклин - статистика
#36 | Вратарь
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Фёклин
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Фёклин
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|2
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.03.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.03.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|08.03.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)