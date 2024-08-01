Sebastian Fierro - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Sebastian Fierro
|Команда
|Тигрес УАНЛ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Sebastian Fierro
|Команда
|Тигрес УАНЛ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.08.2024
|Был в запасе
|Тигрес УАНЛ
|1:2
|Нью-Йорк Сити
|Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
|09.08.2024
|Был в запасе
|Тигрес УАНЛ
|1:0
|Пачука
|Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
|04.08.2024
|Был в запасе
|Тигрес УАНЛ
|2:1
|Интер
|Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
|01.08.2024
|Был в запасе
|Тигрес УАНЛ
|2:1
|Пуэбла
|Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч