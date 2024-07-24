Jay Herdman - статистика
#92 | Полузащитник
|Имя
|Jay Herdman
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jay Herdman
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.07.2024
|78' - 90'
|Новая Зеландия (мол)
|0:3
|Франция (мол)
|Олимпиада, 3 тур
|27.07.2024
|1' - 90'
|Новая Зеландия (мол)
|1:4
|США (мол)
|Олимпиада, 2 тур
|24.07.2024
|1' - 77'
|Гвинея (мол)
|1:2
|Новая Зеландия (мол)
|Олимпиада, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч