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Команды
ЦСКА
Егор Бесаев
Статистика
Егор Бесаев - статистика
ЦСКА
3 января 2006 (20)
#85 | Вратарь
189 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо Мх
1 : 3
17.09.2026
ЦСКА
Был в запасе
45'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 2
05.09.2026
ЦСКА
Был в запасе
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Россия. МФЛ 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА (мол)
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
1 : 3
24.10.2025
Зенит (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 24 тур
Локомотив (мол)
0 : 0
26.09.2025
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 22 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 3
12.09.2025
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 21 тур
ЦСКА (мол)
1 : 0
29.08.2025
Балтика (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 18 тур
ЦСКА (мол)
1 : 2
08.08.2025
Динамо (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 17 тур
Ростов (мол)
0 : 1
01.08.2025
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 14 тур
ЦСКА (мол)
3 : 0
11.07.2025
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 12 тур
Зенит (мол)
2 : 3
27.06.2025
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 11 тур
ЦСКА (мол)
2 : 1
20.06.2025
Сочи (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
16.05.2025
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 9 тур
ЦСКА (мол)
0 : 1
11.05.2025
Локомотив (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 6 тур
Балтика (мол)
1 : 5
18.04.2025
ЦСКА (мол)
1' - 65'
Россия. МФЛ, 5 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
11.04.2025
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 2 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
14.03.2025
Ростов (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 1 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
07.03.2025
ЦСКА (мол)
1' - 90'
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