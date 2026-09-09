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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Волгарь
Кирилл Волков
Статистика
€ 125 тыс
Кирилл Волков - статистика
Волгарь
3 февраля 2006 (20), Смоленск
#99 | Защитник
180 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 1/4 финала
Волгарь
0 : 0
09.09.2026
Волга
Был в запасе
Статистика по турнирам
Беларусь. Высшая лига 2025
Россия. МФЛ 2025
Товарищеские матчи 2025
Беларусь. Высшая лига 2024
Россия. МФЛ 2024
Товарищеские матчи 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
21
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
2 : 0
29.11.2025
Арсенал
87' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 1
22.11.2025
Слуцк
1' - 65'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Динамо Мн
1 : 0
08.11.2025
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Молодечно
0 : 1
26.10.2025
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Арсенал
0 : 1
17.10.2025
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
10.10.2025
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Витебск
1 : 0
04.10.2025
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Арсенал
1 : 1
26.09.2025
Минск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
БАТЭ
0 : 0
21.09.2025
Арсенал
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Арсенал
1 : 0
12.09.2025
Славия-Мозырь
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Арсенал
1 : 1
23.08.2025
Торпедо-БелАЗ
89' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Сморгонь
1 : 1
15.08.2025
Арсенал
1' - 46'
43'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
1 : 1
02.08.2025
Арсенал
84' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Арсенал
0 : 1
06.07.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Слуцк
0 : 3
29.06.2025
Арсенал
1' - 82'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Арсенал
2 : 1
22.06.2025
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель
0 : 2
13.06.2025
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Арсенал
3 : 0
01.06.2025
Молодечно
1' - 84'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь
4 : 0
23.05.2025
Арсенал
46' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Арсенал
1 : 1
18.05.2025
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Минск
2 : 2
10.05.2025
Арсенал
1' - 88'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Арсенал
0 : 1
02.05.2025
БАТЭ
69' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
25.04.2025
Арсенал
76' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
0 : 3
19.04.2025
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
06.04.2025
Сморгонь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
МЛ Витебск
2 : 2
29.03.2025
Арсенал
63' - 90'
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