Юри Сезар - статистика
#57 | Нападающий
|Имя
|Юри
|Фамилия
|Сезар
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 2000 (24 года)
|Рост
|172
|Имя
|Юри
|Фамилия
|Сезар
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 2000 (24 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шабаб Аль-Ахли
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2024
|1' -66'
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|2:0
|Кайрат (Алматы)
|02.02.2024
|1' -90'
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|1:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19'