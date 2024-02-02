Ренан - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Ренан
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 2002 (22 года)
|Рост
|184
|Имя
|Ренан
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 2002 (22 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шабаб Аль-Ахли
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2024
|1' -66'
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|2:0
|Кайрат (Алматы)
|02.02.2024
|1' -90'
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|1:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)