Адель Фадак - статистика
#44 | Вратарь
|Имя
|Адель
|Фамилия
|Фадак
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 мая 1992 (32 года)
|Рост
|180
|Имя
|Адель
|Фамилия
|Фадак
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 мая 1992 (32 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2024
|Был в запасе
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|2:0
|Кайрат (Алматы)
|02.02.2024
|1' -90'
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|1:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)