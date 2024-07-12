Илья Иванов - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 2005 (19 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Илья
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 2005 (19 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.07.2024
|1' -74'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)