Дмитрий Теряев - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Теряев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июня 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Теряев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июня 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 46'
|Акрон - Академия им. Коноплева
|2:0
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|14'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|16
|7
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -46'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|14'
|19.07.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|87' 11'
|12.07.2024
|1' -64'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|14'
|05.07.2024
|1' -56'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|0:4
|Сочи (мол) (Сочи)
|28.06.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|88'
|21.06.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|17.05.2024
|46' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|4:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|85' 79'
|10.05.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|03.05.2024
|1' -86'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|26.04.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|19.04.2024
|1' -78'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|29'
|12.04.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|05.04.2024
|1' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|29.03.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|90'
|15.03.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|34'
|08.03.2024
|1' -64'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|6:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|64'