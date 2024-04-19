Денис Павлов - статистика
#93 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Денис
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|62' - 90'
|Акрон - Академия им. Коноплева
|2:0
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|62' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|19.07.2024
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|12.07.2024
|46' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|05.07.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|0:4
|Сочи (мол) (Сочи)
|28.06.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|64'
|17.05.2024
|46' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|4:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|10.05.2024
|59' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|26.04.2024
|57' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|19.04.2024
|46' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)