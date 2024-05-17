Артем Кулаков - статистика
#73 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кулаков
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 августа 2006 (18 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Артем
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кулаков
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 августа 2006 (18 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2024
|63' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|4:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)