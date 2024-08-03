Кирилл Ершов - статистика
#86 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Ершов
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Старый Оскол
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 2004 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Ершов
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Старый Оскол
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 2004 (19 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.08.2024
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Шинник
|Россия. Первая лига, 5 тур
|03.08.2024
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск
|0:3
|Алания
|Россия. Первая лига, 4 тур