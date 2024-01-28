Mohamed-Amine Bouchenna - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Mohamed-Amine Bouchenna
|Команда
|Клермон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Mohamed-Amine Bouchenna
|Команда
|Клермон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Клермон
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|75' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|5:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|04.05.2024
|78' -90'
|Монако (Монако)
|4:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|90'
|28.01.2024
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)