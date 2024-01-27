Hamza El Kaouakibi - статистика
#94 | Защитник
|Имя
|Hamza El Kaouakibi
|Команда
|Зюйдтироль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Hamza El Kaouakibi
|Команда
|Зюйдтироль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зюйдтироль
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|62' -90'
|Пиза (Пиза)
|2:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|01.05.2024
|59' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|4:3
|Тернана (Терни)
|85'
|27.04.2024
|Был в запасе
|Модена (Модена)
|1:0
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|16.03.2024
|64' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|3:0
|Кремонезе (Кремона)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|02.03.2024
|84' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|1:0
|Лекко (Лекко)
|27.02.2024
|1' -59'
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|24.02.2024
|79' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|1:0
|Бари (Бари)
|04.02.2024
|1' -69'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|22'
|27.01.2024
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:1
|Козенца (Козенца)