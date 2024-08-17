Артем Концевой - статистика
#80 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Концевой
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 августа 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Концевой
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 августа 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2024
|78' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Родина (Москва)