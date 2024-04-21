Финли Манро - статистика
#69 | Защитник
|Имя
|Финли
|Фамилия
|Манро
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 2005 (19 лет)
|Имя
|Финли
|Фамилия
|Манро
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|87' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|5:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|13.05.2024
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:1
|Борнмут (Борнмут)