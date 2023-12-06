Икер Сегин - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Икер
|Фамилия
|Сегин
|Команда
|Аморебьета
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эйбар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июля 1989 (35 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Икер
|Фамилия
|Сегин
|Команда
|Аморебьета
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эйбар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июля 1989 (35 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аморебьета
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|1' -52'
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|2:4
|Сельта (Виго)
|06.12.2023
|1' -72'
|Леванте (Валенсия)
|0:1
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)