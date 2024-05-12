Владимир Шолох - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шолох
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шолох
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тверь
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:0
|Тверь (Тверь)
|01.07.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|25.06.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Тверь (Тверь)
|80'
|19.06.2024
|1' -67'
|Тверь (Тверь)
|3:1
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|13.06.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:4
|Тверь (Тверь)
|73'
|07.06.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|1:3
|Чертаново (Москва)
|01.06.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|0:0
|Тверь (Тверь)
|26.05.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|1:1
|Динамо Вг (Вологда)
|20.05.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:1
|Тверь (Тверь)
|12.05.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|05.05.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|4:1
|Тверь (Тверь)
|28.04.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|2:3
|Леон Сатурн (Раменское)
|63'
|21.04.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:1
|Тверь (Тверь)
|07.04.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Тверь (Тверь)