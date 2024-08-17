Валентен Атангана - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Валентен
|Фамилия
|Атангана
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Валентен
|Фамилия
|Атангана
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2024
|1' -72'
|Реймс (Реймс)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|46'