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    Эльсад Зверотич - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Эльсад
    Фамилия Зверотич
    Команда Сьон
    Состав Основной
    Родной город Беране
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 октября 1986 (36 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сьон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2017 1' -90' Сьон (Сьон) 1:1 Судува (Мариямполе)
    27.07.2017 1' -90' Судува (Мариямполе) 3:0 Сьон (Сьон)
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