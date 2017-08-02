Статистика по турнирам

Лига Европы 2017/2018 Швейцария. Суперлига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Швейцария. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Швейцария. Суперлига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010