Эльсад Зверотич - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Эльсад
|Фамилия
|Зверотич
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Беране
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Эльсад
|Фамилия
|Зверотич
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Беране
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сьон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2017
|1' -90'
|Сьон (Сьон)
|1:1
|Судува (Мариямполе)
|27.07.2017
|1' -90'
|Судува (Мариямполе)
|3:0
|Сьон (Сьон)