Кирилл Степанов - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Степанов
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 августа 2006 (18 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Степанов
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 августа 2006 (18 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика-БФУ
|6
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|46' -90'
|Чертаново (Москва)
|5:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|01.07.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Динамо Вг (Вологда)
|25.06.2024
|1' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|1:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|41' 59'
|19.06.2024
|79' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|2:1
|Леон Сатурн (Раменское)
|13.06.2024
|Был в запасе
|Иркутск (Иркутск)
|2:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|07.06.2024
|1' -65'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|01.06.2024
|78' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Балтика-БФУ (Калининград)
|84'
|26.05.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:1
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)