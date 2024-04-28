Вадим Вшивков - статистика
#91 | Полузащитник
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Вшивков
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новосибирск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Вшивков
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новосибирск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика-БФУ
|12
|3
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -46'
|Чертаново (Москва)
|5:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|19.06.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|2:1
|Леон Сатурн (Раменское)
|28'
|13.06.2024
|1' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|2:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|9'
|07.06.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|01.06.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Балтика-БФУ (Калининград)
|5' 43' 45'
|26.05.2024
|1' -46'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|18.05.2024
|73' -90'
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Балтика-БФУ (Калининград)
|12.05.2024
|88' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|05.05.2024
|1' -71'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|4:1
|Тверь (Тверь)
|28.04.2024
|1' -46'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:1
|Балтика-БФУ (Калининград)
|21.04.2024
|86' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|14.04.2024
|1' -76'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:4
|Балтика-БФУ (Калининград)
|51'
|07.04.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:1
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)