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    Вадим Вшивков - статистика

    #91 | Полузащитник
    Имя Вадим
    Отчество Вадимович
    Фамилия Вшивков
    Команда Балтика-БФУ
    Состав Основной
    Родной город Новосибирск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 мая 2004 (20 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Балтика-БФУ 12 3 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2024 1' -46' Чертаново (Москва) 5:2 Балтика-БФУ (Калининград)
    19.06.2024 1' -90' Балтика-БФУ (Калининград) 2:1 Леон Сатурн (Раменское)
    28'
    13.06.2024 1' -90' Иркутск (Иркутск) 2:2 Балтика-БФУ (Калининград)
    9'
    07.06.2024 1' -90' Балтика-БФУ (Калининград) 0:3 Спартак-2 (Москва)
    01.06.2024 1' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 3:3 Балтика-БФУ (Калининград)
    5' 43' 45'
    26.05.2024 1' -46' Балтика-БФУ (Калининград) 1:0 Звезда (Санкт-Петербург)
    18.05.2024 73' -90' Родина-М (Москва) 2:0 Балтика-БФУ (Калининград)
    12.05.2024 88' -90' Балтика-БФУ (Калининград) 1:0 Луки-Энергия (Великие Луки)
    05.05.2024 1' -71' Балтика-БФУ (Калининград) 4:1 Тверь (Тверь)
    28.04.2024 1' -46' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 1:1 Балтика-БФУ (Калининград)
    21.04.2024 86' -90' Балтика-БФУ (Калининград) 3:0 Енисей-М (Красноярск)
    14.04.2024 1' -76' Торпедо Вл (Владимир) 1:4 Балтика-БФУ (Калининград)
    51'
    07.04.2024 1' -90' Балтика-БФУ (Калининград) 3:1 Динамо СПб (Санкт-Петербург)
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