Ислам Мокаев - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Ислам
|Отчество
|Келлетович
|Фамилия
|Мокаев
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Ислам
|Отчество
|Келлетович
|Фамилия
|Мокаев
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика-БФУ
|13
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -63'
|Чертаново (Москва)
|5:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|01.07.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Динамо Вг (Вологда)
|25.06.2024
|1' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|1:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|19.06.2024
|1' -79'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|2:1
|Леон Сатурн (Раменское)
|13.06.2024
|1' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|2:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|07.06.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|01.06.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Балтика-БФУ (Калининград)
|26.05.2024
|76' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|18.05.2024
|63' -90'
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Балтика-БФУ (Калининград)
|12.05.2024
|1' -82'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|05.05.2024
|71' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|4:1
|Тверь (Тверь)
|28.04.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:1
|Балтика-БФУ (Калининград)
|45'
|21.04.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|14.04.2024
|1' -46'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:4
|Балтика-БФУ (Калининград)
|07.04.2024
|1' -59'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:1
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)