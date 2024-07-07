Анатолий Фокин - статистика
#63 | Защитник
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Фокин
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|196
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Фокин
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика-БФУ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|5:2
|Балтика-БФУ (Калининград)