Евгений Пшенников - статистика
#86 | Нападающий
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Пшенников
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Пшенников
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|71' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|3:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.07.2024
|45' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|25.06.2024
|63' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Тверь (Тверь)
|19.06.2024
|63' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:4
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|13.06.2024
|55' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Родина-М (Москва)
|07.06.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.06.2024
|79' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Балтика-БФУ (Калининград)
|26.05.2024
|1' -46'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|19.05.2024
|46' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Енисей-М (Красноярск)
|12.05.2024
|84' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|05.05.2024
|62' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|28.04.2024
|1' -46'
|Чертаново (Москва)
|2:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|21.04.2024
|1' -60'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Динамо Вг (Вологда)
|13.04.2024
|1' -67'
|Динамо-2 (Москва)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|06.04.2024
|1' -64'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|5:0
|Леон Сатурн (Раменское)