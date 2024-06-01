Артемий Косогоров - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Артемий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Косогоров
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ярославль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|181
|Имя
|Артемий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Косогоров
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ярославль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Шинник
|0:0
|Родина
|Россия. Первая лига, 6 тур
|10.08.2024
|1' - 90'
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Шинник
|Россия. Первая лига, 5 тур
|71'
|04.08.2024
|1' - 90'
|Шинник
|0:2
|Сочи
|Россия. Первая лига, 4 тур
|16'
|28.07.2024
|Был в запасе
|Шинник
|0:2
|Тюмень
|Россия. Первая лига, 3 тур
|20.07.2024
|69' - 90'
|Урал
|2:1
|Шинник
|Россия. Первая лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|9
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Тверь (Тверь)
|80'
|19.06.2024
|1' -84'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:4
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|13.06.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Родина-М (Москва)
|07.06.2024
|82' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.06.2024
|1' -46'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Балтика-БФУ (Калининград)
|26.05.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|19.05.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Енисей-М (Красноярск)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|05.05.2024
|90' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|28.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|21.04.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Динамо Вг (Вологда)
|13.04.2024
|1' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|06.04.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|5:0
|Леон Сатурн (Раменское)
|45' 49'