Виктор Окишор - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Ионович
|Фамилия
|Окишор
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 2006 (17 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Ионович
|Фамилия
|Окишор
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 2006 (17 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.08.2024
|Был в запасе
|Динамо
|2:1
|Динамо Мх
|Россия. Кубок, 2 тур
|10.08.2024
|Был в запасе
|Зенит
|1:0
|Динамо
|Россия. Премьер-лига, 4 тур
|03.08.2024
|Был в запасе
|Акрон
|0:2
|Динамо
|Россия. Премьер-лига, 3 тур
|31.07.2024
|1' - 46'
|Спартак
|3:0
|Динамо
|Россия. Кубок, 1 тур
|27.07.2024
|90' - 90'
|Динамо
|3:1
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 2 тур
|20.07.2024
|90' - 90'
|Динамо
|3:1
|Факел
|Россия. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-2
|12
|4
|3
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2024
|1' -46'
|Динамо-2 (Москва)
|1:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|34'
|19.06.2024
|1' -68'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:2
|Динамо-2 (Москва)
|07.06.2024
|1' -81'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:4
|Динамо-2 (Москва)
|48' 53'
|01.06.2024
|1' -72'
|Динамо-2 (Москва)
|5:2
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|25'
|26.05.2024
|1' -86'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|18.05.2024
|1' -74'
|Динамо-2 (Москва)
|3:1
|Динамо Вг (Вологда)
|12.05.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|77'
|05.05.2024
|1' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|1:0
|Динамо-2 (Москва)
|28.04.2024
|1' -63'
|Динамо-2 (Москва)
|6:1
|Иркутск (Иркутск)
|34'
|21.04.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:2
|Динамо-2 (Москва)
|11' 56'
|13.04.2024
|1' -79'
|Динамо-2 (Москва)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|06.04.2024
|1' -76'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:3
|Динамо-2 (Москва)
|60'