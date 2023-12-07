Микель Хаурегисар - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Микель
|Фамилия
|Хаурегисар
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бильбао
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 2003 (20 лет)
|Имя
|Микель
|Фамилия
|Хаурегисар
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бильбао
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 2003 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2024
|105' -120'
|Атлетик (Бильбао)
|4:2
|Барселона (Барселона)
|16.01.2024
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|07.01.2024
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:3
|Атлетик (Бильбао)
|07.12.2023
|Был в запасе
|Кайон (Санта-Мария-де-Кайон)
|0:3
|Атлетик (Бильбао)