Матвей Бардачев - статистика
#53 | Защитник
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Бардачев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Бардачев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|3:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.07.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|25.06.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Тверь (Тверь)
|19.06.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:4
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|13.06.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Родина-М (Москва)
|01.06.2024
|46' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Балтика-БФУ (Калининград)
|26.05.2024
|46' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|12.05.2024
|46' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)