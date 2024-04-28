Ефим Колобов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Ефим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Колобов
|Команда
|Родина-М
|Состав
|Основной
|Родной город
|Комсомольск-на-Амуре
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2006 (18 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Ефим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Колобов
|Команда
|Родина-М
|Состав
|Основной
|Родной город
|Комсомольск-на-Амуре
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2006 (18 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина-М
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2024
|1' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|1:0
|Родина-М (Москва)
|19.06.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|13.06.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Родина-М (Москва)
|07.06.2024
|Был в запасе
|Родина-М (Москва)
|5:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|01.06.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|0:0
|Тверь (Тверь)
|26.05.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|2:1
|Родина-М (Москва)
|18.05.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Балтика-БФУ (Калининград)
|12.05.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:2
|Родина-М (Москва)
|05.05.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|28.04.2024
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Родина-М (Москва)
|2'
|21.04.2024
|1' -76'
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|30'
|13.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:2
|Родина-М (Москва)
|07.04.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|0:0
|Динамо Вг (Вологда)