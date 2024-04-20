Арсений Филев - статистика
#95 | Нападающий
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Филев
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 2007 (17 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Филев
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 2007 (17 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|12
|3
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2024
|1' -9'
|Спартак-2 (Москва)
|6:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|19.06.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:4
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|13.06.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:4
|Тверь (Тверь)
|26' 39'
|07.06.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|5:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|88'
|01.06.2024
|1' -77'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:2
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|10' 38'
|26.05.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|18.05.2024
|1' -52'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|04.05.2024
|1' -48'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|27.04.2024
|1' -46'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|2:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|20.04.2024
|1' -75'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|13'
|14.04.2024
|1' -65'
|Динамо Вг (Вологда)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|06.04.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:3
|Динамо-2 (Москва)