Даниил Столяров - статистика
#64 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Столяров
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 2003 (21 год)
|Рост
|181
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Столяров
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 2003 (21 год)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Акрон - Академия им. Коноплева
|2:0
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-2
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:0
|Тверь (Тверь)
|01.07.2024
|69' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|19.06.2024
|83' -90'
|Родина-М (Москва)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|11.05.2024
|68' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|0:2
|Спартак-2 (Москва)
|28.04.2024
|1' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|21.04.2024
|1' -46'
|Спартак-2 (Москва)
|2:2
|Динамо-2 (Москва)
|07.04.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Иркутск (Иркутск)
|25'