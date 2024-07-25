Nejc Gradišar - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Nejc Gradišar
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Nejc Gradišar
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 86'
|Фехервар
|1:1
|Залаэгерсег
|Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
|11.08.2024
|1' - 46'
|Уйпешт
|4:1
|Фехервар
|Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
|08.08.2024
|1' - 90'
|Омония
|1:0
|Фехервар
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|03.08.2024
|1' - 90'
|Фехервар
|2:1
|Дьошдьер
|Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
|1' 11'
|31.07.2024
|46' - 90'
|Фехервар
|0:0
|Сумгаит
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|28.07.2024
|1' - 90'
|Кечкемет
|0:0
|Фехервар
|Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
|25.07.2024
|1' - 85'
|Сумгаит
|1:2
|Фехервар
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фехервар
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2024
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|1:0
|Фехервар (Секешфехервар)
|31.07.2024
|46' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|0:0
|Сумгаит (Сумгаит)
|25.07.2024
|1' -85'
|Сумгаит (Сумгаит)
|1:2
|Фехервар (Секешфехервар)