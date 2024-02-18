Jonathan Afolabi - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Jonathan Afolabi
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Jonathan Afolabi
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кортрейк
|13
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|3:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|21.04.2024
|69' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:4
|Моленбек (Моленбек)
|14.04.2024
|86' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|07.04.2024
|74' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|16.03.2024
|1' -63'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|09.03.2024
|66' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|03.03.2024
|1' -81'
|Кортрейк (Кортрейк)
|3:2
|Моленбек (Моленбек)
|24.02.2024
|1' -58'
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|18.02.2024
|79' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|09.02.2024
|81' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|03.02.2024
|71' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|30.01.2024
|1' -82'
|Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Кортрейк (Кортрейк)
|53'
|27.01.2024
|67' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|90'
|20.01.2024
|65' -90'
|Стандард (Льеж)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)